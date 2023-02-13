شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية بـ250 مليون يورو لإنشاء مترو "إسكندرية أبو قير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وشهدت مناقشات الاتفاقية خلال الجلسة، إشادة كبيرة من قبل النواب بما شهدته ولا زالت منظومة النقل وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة ونتائج ذلك على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر فى قطاع الطرق.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.