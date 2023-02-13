شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الكاتب الصحفي، محمد السيد، بأوراق ترشحه، اليوم الإثنين، لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، "تحت السن"، في الدورة 2023.

واستكملت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، تلقي طلبات المرشحين اليوم الأثنين في ثالث أيام لفتح باب الترشح.

وأكد الكاتب الصحفى محمد السيد، إنه يخوض الانتخابات ببرنامج طموح وأولى أولوياته هي دعم المهنة وتقديم الخدمات للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وبدأت اللجنة المشرفة على تقديم أوراق طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في تلقي أوراق الأعضاء الراغبين في الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على المقاعد الستة الشاغرة، وذلك من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى 3 عصرًا، عدا الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لإعلان القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد الجمعة 3 مارس المُقبل، بمقر النقابة، إعمالًا للقانون، لنظر جدول أعمالها، والتصويت- حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتُجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.

وقال أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن فتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، أول أمس السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 فبراير، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، باستثناء الأربعاء من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، لتعلن كشوف المرشحين، ويُسمح بتلقي الطعون والتنازلات، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، قبل إعلان الكشوف النهائية للمُرشحين.