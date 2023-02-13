هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلن عن وظائف شاغرة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت الهيئة عن عدد من الوظائف الشاغرة، في جميع التخصصات المطلوبة للهيئة، كما أعلنت الشروط والأوراق للتقديم.

وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1444

وكانت قد أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، اليوم الإثنين، عن توفر 49 وظيفة شاغرة بالمؤسسة، وسيتم استقدامهم من الدرجة السادسة، وتكون المناصب بمهام "عضو"، لجنة رئيس مركز اللجنة "، نصت المؤسسة في الطلب على أن الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط في كليات “الدعوة والشريعة والقانون، أصول الدين" بشرط أن يكون التوظيف في مجموعة معينة من المدن في المملكة العربية السعودية، وهي “أبها، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، الدمام، بريدة، تبوك، الباحة، جازان، عرعر، سكاكا، نجران.

شروط التسجيل في وظائف هيئة الأمر بالمعروف 1444

وفي ذات الصدد، وضعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة شروط يجب توافرها في المرشحين لهذه الوظائف، وهي

لا يتم قبول أي تسجيل للمتقدمين إلا من خلال البوابة الإلكترونية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم.

الوظائف متاحة للرجال فقط.

يجب أن تكون درجة مقدم الطلب جيدة جدًا على الأقل.

يجب استيفاء جميع الشروط المناسبة للعمل.

يستمر الشحن لمدة 5 أيام فقط اعتباراً من 12/2/1444 هـ.

يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي "أصول الدين، الشريعة، الدعوة، القانون".

ألا يكون مقدم الطلب قد حكم عليه بعقوبة أو بالسجن مدة تزيد عن سنة.

أن يكون المتقدم قد أنهى خدمته العسكرية.

يجب ألا يخدم المتقدم في الجيش.

ماهي آلية التقديم على وظائف هيئة الأمر بالمعروف لعام 1444 ؟

الوظائف الجديدة المعفاة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتبع آلية مدروسة من 5 خطوات وهي

التقديم للوظائف الكترونيا من خلال البوابة.

فحص طلبات التوظيف من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية والرئاسة العامة.

ادعُ المرشحين لمقابلة في رسالة نصية بناءً على

المنطقة المختارة.

ادعُ المتقدم للاختبار الكتابي إذا اجتاز المقابلة الشخصية.

اعتماد المرشحين للوظائف حسب المنافسة لأفضلهم.

كيفية التسجيل في وظائف هيئة الأمر بالمعروف 1444

يمكنك التقدم لوظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتباع خطوات قليلة

اذهب إلى الرابط المباشر لطلب الوظيفة.

انقر فوق “الوظائف المتاحة” في القائمة الرئيسية.

اختر الوظيفة المناسبة وفقًا لمؤهلاتك التعليمية.

انقر فوق حقل “التقدم لوظيفة”.

قم بتضمين جميع البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة، وهي الاسم والمؤهلات الأكاديمية ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

اكتب رقم هاتفك المحمول وقم بتأكيده.

اختر مدينة العمل المناسبة لك.

اختر الفرع المناسب لك في العمل.

تحميل وثيقة السيرة الذاتية.

انقر فوق أيقونة إرسال.

عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة سعودية رسمية تأسست عام 1940 م، وهو مسؤول عن تطبيق نظام الحسبة والقانون المستوحى من الشرعية الإسلامية ويسمى أيضًا الشرطة الدينية أو الهيئة أو أعضاء الهيئة، تقع الشركة في مدينة الرياض ورئيسها العام الدكتور عبد الرحمن السند، الهدف الرئيسي لهذه الهيئة هو توجيه الأخلاق الإسلامية، الهيئة مسؤولة عن العديد من المهام والصلاحيات في الأراضي السعودية وهي :

اعتقال واعتقال كل من يخل بالقيم والمبادئ الإسلامية.

منع مزاولة أي نشاط ديني آخر غير نشاط الدين الإسلامي.

مكافحة السحر والابتزاز.

حظر بعض الإجازات مثل عيد الحب.