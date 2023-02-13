السعودية تعلن مشاركتها في منتدى المالية العامة للدول العربية بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اليوم الاثنين وزارة المالية السعودية، مشاركتها في الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تحت عنوان الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا التحديات والفرص، اليوم الاثنين والذي تستضيفه القمة العربية للحكومات في دبي، لمناقشة أبرز التوجهات المالية والاقتصادية العالمية والخطط المالية للمملكة في ظل التقلبات الاقتصادية.

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وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إنه يتم تنظيم المنتدي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، وفقا لما أوردته قناة "السعودية الإخبارية"، وأنه تم التطرق إلى مسألة القطاع الخاصة وكيفية حوكمة الشركات الحكومية.



وأشار إلى أن المملكة طرحت توجهاتها المالية لدعم مسار التنمية

والنمو فيها في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن المملكة سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي بحوالي 8.7 % .



ويجمع المنتدي وزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية بحضور مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الوضع المالي الراهن في إطار التطورات الاقتصاديات المالية الراهنة وبحث جهود السلطات، لتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

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