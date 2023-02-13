ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 36 ألف شخص

ياسر رشاد - القاهرة - تتضاعف حصيلة زلزال تركيا وسوريا المدمر يومًا بعد يوم حيث حصيلة ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 36 ألف شخص.

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وذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الاثنين ، أن حصيلةالضحايا في تركيا بلغت 31 ألفا و643 شخصا، وفقا لبيانات هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.



وفي سوريا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 4 آلاف و581 شخصا، ما أدى إلى ارتفاع

حصيلة الضحايا في كل من البلدين إلى 36 ألفا و224 شخصا.



تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم الاثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

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