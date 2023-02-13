مناطيد أمريكية حلقت فوق الصين عشر مرات العام الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، إن مناطيد أمريكية حلقت في المجال الجوي الصيني على ارتفاع كبير دون إذن من السلطات الصينية، وذلك لأكثر من 10 مرات خلال العام الماضي.

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وأضاف المسؤول الصيني -حسبما ذكرت صحيفة شاينا ديلي الصينية، اليوم الاثنين، منذ العام الماضي، حلقت مناطيد أمريكية فوق أراضي الصين أكثر

من عشر مرات دون أي تصريح".

ولم يكشف المتحدث الصيني عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكانت طائرة مقاتلة أمريكية قد أسقطت منطادا صينيا قبالة السواحل الأطلسية بعد أن حلق فوق مواقع عسكرية حساسة تخزن فيها صواريخ نووية وقاذفات استراتيجية تحت الأرض.

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