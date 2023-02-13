تدمير أوكار المخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

ياسر رشاد - القاهرة - ضربت، الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ووحدات من الجيش الوطني في ليبيا ، فجر اليوم الإثنين، أوكار تجارة المخدرات والخمور في منطقة الوحيشي.

اقرأ أيضا..وزير داخلية ليبيا: فتح الطريق الساحلي خطوة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي

وقامت الوحدات الأمنية المشتركة بإزالة جميع أوكار المخدرات في المنطقة وسط ترحيب كبير من الأهالي.

وقال، رئيس قسم النجدة اللواء جمال العمامي، إن لدى الأجهزة الأمنية قوائم بمطلوبين وخارجين عن القانون يبيعون الممنوعات بمنطقة الوحيشي في بنغازي .

وقبل يومين شدد، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، في بيان بشأن

الحملة الأمنية المشتركة ضد أوكار بيع المخدرات والخمور في بنغازي، على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لن تسمحا بتشويه منطقتي بوهديمة والوحيشي من قبل الخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل دمرت الأجهزة الأمنية أوكار تجارة المخدرات في منطقة بوهديمة في حملة أمنية مشتركة نفّذتها قوات من أجهزة الداخلية والقوات المسلحة.

للمزيد من الأخبار طالع alwafd news