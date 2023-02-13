انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - بحث قادة منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية (GHWP) سبل تنمية البحث والابتكار في الأجهزة والمستلزمات الطبية والتطورات المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا الأجهزة الطبية والتي تضمنت الصحة الرقمية والذكاء الإصطناعي والتقنيات الحيوية والمستجدات التشريعية والتنظيمية لرقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرون للمنظمة الذي افتتح أعماله اليوم (الاثنين) الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وبرئاسة رئيس المنظمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية في "الغذاء والدواء" المهندس علي بن محسن الضلعان، ومشاركة رؤساء الهيئات الرقابية في الدول الأعضاء، وعدد من المصنعين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا ودولياً.

وقال الضلعان أن هذا الاجتماع يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لدعم وتوطين وجذب الصناعات التطويرية والتقنيات الحديثة بما فيها صناعة التكنولوجيا الطبية، ويعد فرصة لدعوة الشركات العالمية للاستثمار في سوق المملكة، خاصة أن المملكة لديها نظام أجهزة ومستلزمات طبية متجانس مع الأنظمة العالمية، إضافةً إلى المسار التشريعي الخاص لدعم الابتكار في الأجهزة الطبية والدراسات السريرية.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنظمة حضوريًا بعد تحويلها من

آسيوية إلى عالمية بقيادة المملكة، ويعتبر ملتقى للعلماء من مختلف أنحاء العالم في مجال العلوم والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية ودفع لعمليات تنمية البحث والابتكار في الأجهزة الطبية وسرعة وصول التقنيات الحديثة لجميع أسواق العالم، إذ يشكل أعضاء المنظمة مايقارب 57% من إجمالي سكان دول العالم، كما أن الدول الأعضاء بالمنظمة تمتلك أكبر سوق في البحث والابتكار والتقدم التكنولوجي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.يذكر أن المملكة تستضيف هذا الاجتماع إضافةً إلى الاجتماع السنوي السادس والعشرون لفرق العمل العلمية والفنية للمنظمة خلال الفترة 13 إلى 16 فبراير وذلك بحضور ومشاركة أكثر من (400) متحدثًا من القياديين والخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية والمصانع ذات العلاقة والجهات الرقابية.