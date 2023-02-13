اليابان: التحركات العسكرية للصين مصدر قلق

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، إن الموقف الدبلوماسي والتحركات العسكرية للصين تعد مصدر قلق بالغًا للمجتمع الدولي.

اقرأ أيضًا..الحكومة اليابانية تدعو هذه الشركات لرفع الأجور أكثر من 3%

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو قوله إن المسئولين اليابانيين سيتخذون جميع الإجراءات الممكنة لمراقبة المياه والمجال الجوي للبلاد بعد أن أبحرت سفينة تابعة للبحرية الصينية داخل المياه الإقليمية لليابان صباح يوم أمس (الأحد).



وأشار إلى أن الصين توسع وتكثف أنشطتها العسكرية في جميع أنحاء

اليابان، بما في ذلك واقعة يوم الأحد قبالة جزيرة "ياكوشيما" في محافظة "كاجوشيما" الجنوبية.



وأضاف ماتسونو أن قوات الدفاع الذاتي البحرية تستخدم الطائرات لمراقبة أنشطة السفن الصينية، وقد نقلت الحكومة قلقها الشديد إلى الصين من خلال الطرق الدبلوماسية.



وأوضح، أن اليابان ستواصل مراقبة السفن البحرية الصينية التي تدخل المياه الإقليمية اليابانية.

للمزيد من الأخبار طالع alwafd news