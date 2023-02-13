شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفى سام والاس، أن ليفربول مهدد بإفتقاد نجمه الإسباني تياجو ألكانتارا، لمدة تصل إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وذكر أن تياجو ألكانتارا يعانى من إصابة عضلية على المستوى الفخذ، ومهدد بالغياب عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام ريال مدريد،فى دور ال16 من منافسات دورى أبطال أوروبا.

وأصيب المدرب الألماني بصدمة قوية بعد غياب الكنتارا، خاصة أن الفريق يؤدي بشكل سيئ هذا الموسم على جميع الأصعدة، بجانب إمتلاكه بعض المشاكل الواضحة فى خط وسط الفريق، والذي قد يساهم غياب الكنتارا فى تفاقم هذه الأزمة.

وأضافت التقارير أن المحاولات الحالية، التى يقوم بها الجهاز الطبي بمتابعة الجهاز الفني بقيادة كلوب، إمكانية لحاق اللاعب بمباراة الإياب، أمام ريال مدريد فى دوري الأبطال، الشئ الذي يعد صعبا للغاية.



كلوب يحدد بديل الكنتارا أمام الريال

واستقر المدرب الألماني بشكل كبير على بديل الكنتارا فى حالة عدم جاهزيته، حيث وضع البرازيلي فابينيو أحد الخيارات المتاحة لتعويض غياب اللاعب، رغم إبتعاد اللاعب عن مستواه بشكل كبير هذا الموسم.



موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم، والموافق 21 فبراير من الشهر الجاري، فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

على أن تقام مباراة الإياب فى السنتياجو برنابيو، فى منتصف شهر مارس القادم، لحسم الفريق المتأهل للدور ربع النهائي من منافسات البطولة.