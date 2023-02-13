شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ينتقل إلى ريال مدريد فى هذه الحالة.. شرط وحيد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت بعض التقارير الصحفية، عن وجود إحتمالية كبري فى خروج النحم المصري محمد صلاح من ليفربول فى نهاية الموسم الجاري، بعدما اشترط اللاعب أن يشارك الريدز فى دوري الأبطال الموسم المقبل من أجل إستمراره، الأمر الذي يكاد شبه مستحيلا فى الفترة الحالية.

حيث يحتل ليفربول المركز العاشر فى ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما يضعف من جميع الإحتمالات حول هذا الصدد، ومن ثم سيكون من الصعب على مسئولي ليفربول الحفاظ على صلاح لفترة أطول داخل الآنفيلد، على الرغم من تجديد اللاعب لعقده مؤخرًا مع الريدز.

ومن ثم سيكون الباب مفتوحا لريال مدريد فى الدخول لمفاوضات بضم صلاح فى الصيف المقبل، إذا ما تمكن الفريق المدريدي من تقديم عرضا أكبر مما سيقدمه باريس من أجل اللاعب، أو أن يقوم الجانب الباريسي بصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب خلال المربكاتو القادم.



ريال مدريد مطالب بضم صلاح

وأكدت بعض المصادر المقربة من إدارة ريال مدريد، إلا أن الظروف كانت سانحة لتعاقد الفريق المدريدي مع صلاح سيقوم مسئولي الميرنجي بالإقبال على هذه الخطوة، لأن التعاقد مع النجم المصري سيحدث زخما إعلاميا كبيرا، بجانب أنه قد ينسي الجماهير حالة الغضب المتوقعة حال خسارة الليجا.

وأضافت التقارير أن بيريز يخشي من الهجوم عليه بسبب عدم إبرام الفريق لصفقات فى المريكاتو الشتوي المنقضي، وتحميله أي إخفاق قادم محتمل، ومن ثم فإن إداراة الفريق الملكي أخذت تفكر بشكل جادي للخروج من هذا المأزق، من خلال التعاقد مع صفقة مدوية فى الصيف.