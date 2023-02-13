شكرا لقرائتكم خبر عن نادي إنجليزي يدخل صراع التعاقد مع ميسي فى الصيف.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة من نادي تشيلسي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أكدت التقارير المقربة من اللاعب أن ليونيل أحد الأهداف الأساسية لمالك البلوز والمستثمر الأمريكي تود بيولي، والذي بدأ معالم تكوين فريقه الأسطوري للمنافسة على كافة البطولات.

ويري بيولي أن الفريق اللندني سيكون قادرا على التعاقد مع ميسي فى الصيف، فى حالة إذا ما تواجدت الرغبة لدي اللاعب فى خوض هذه التجربة داخل تشيلسي الموسم القادم، حيث أن الجانب المادي لن يكون العائق الفاصل فى عدم إتمام الصفقة.

وكان ميسي قد أدلي تصريحات صحفية مؤخرًا، تم التأكك من خلالها أن الموسم الحالي، هو الأخير للاعب مع باريس بصورة كبيرة، مما يجعل خطوة إنتقال اللاعب إلى تشيلسي متاحة بقوة، فى حالة عدم إختيار اللاعب العودة لبرشلونة هذا الصيف، وتأجيل موعد عودته للفريق الكتالوني.



شرط وحيد يقرب ميسي من تشيلسي

ويعد أحد أهم الشروط التى قد تفصل تعاقد ميسي مع تشيلسي، هو إتهام البلوز بإنتهاك قوانين اللعب المالي النظيف فى حالة التعاقد مع اللاعب خلال الصيف، خاصة أن بيولي قام بالتعاقد للفريق فى المريكاتو الشتوي المنقضي، بصفقات تتخطي قيمتها حاجز ال500 مليون يورو.

مما يجعل إنضمام اللاعب لصفوف البلوز أمرا صعبا خلال المرحلة القادمة، ولكن لن يكون مفاجئا إذا ما تخلص بيولي من هذه الأزمة وقرر ضم اللاعب فى نهاية الأمر أيا كانت العواقب.



موقف ميسي من الإنضمام لتشيلسي

ومن جانبه لم يبدي ميسي أي موافقة من عدمه فى الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي من عدمه فى الأساس، مما يجعل الباب مفتوحا أمام جميع التكنهات بالمرحلة القادمة.