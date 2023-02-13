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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقوع هجوم إلكتروني مساء الأحد أثر على مواقعه الإلكترونية.

هجوم إلكتروني يسقط مواقع "ناتو" (التفاصيل الكاملة)

وقال مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية: "خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط للهجوم الذي يؤثر على بعض مواقع الناتو".



ويتعامل الناتو مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد.



وجاء التعليق بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة مؤيدين لروسيا استهدفوا موقع مقر عمليات قيادة حلف الناتو وغيره، مما جعل الوصول إليه غير ممكن مؤقتًا.



وتم اتهام مجموعة "كيلنت" الروسية للقرصنة بالتورط في الهجوم، من بين مجموعات أخرى.



وارتبطت المجموعة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في ألمانيا، واستهدفت مواقع البرلمان الألماني "البوندستاغ" والشرطة ومرافق البنية التحتية الحيوية.