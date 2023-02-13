شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكين: واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت بكين الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير (كانون الثاني) 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أُسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس، فوق الولايات المتحدة.

بكين: واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرّات منذ يناير

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة على خلفية قرار واشنطن إسقاط الجسم الطائر الذي تشتبه بأنه للتجسس مطلع فبراير (شباط)، فيما شددت الصين على أن أهدافه كانت مدنية.



وأُسقط مذاك عدد من الأجسام المشابهة في الولايات المتحدة وكندا، رغم أن بكين لم تعترف بإرسال غير واحد منها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين الإثنين "ليس غريبًا على الولايات المتحدة دخول أجواء البلدان الأخرى بشكل غير قانوني".



وأضاف "منذ العام الماضي وحده، حلّقت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني فوق الصين أكثر من عشر مرّات من دون أي موافقة من السلطات الصينية".



ولدى سؤاله عن كيفية رد الصين على عمليات التوغل المفترضة هذه، قال وانغ إن بكين تعاملت مع هذه الحوادث بشكل "مسؤول ومهني".



وتابع "إن كنتم تريدون معرفة المزيد عن المناطيد الأمريكية التي تحلّق على علو مرتفع وتدخل بشكل غير شرعي المجال الجوي الصيني، فأقترح عليكم توجيه السؤال إلى الجانب الأمريكي".