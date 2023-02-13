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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور، بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

الولايات المتحدة الأمريكية تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور، عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال دون سند قانوني".



وأضافت السفارة "لا تسافروا إلى روسيا".

وقالت السفارة: "اعتقلت أجهزة الأمن الروسية مواطنين أمريكيين بسبب اتهامات زائفة، واستهدفت المواطنين الأمريكيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات، مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية أو دون تقديم أدلة ذات مصداقية".



وقال جهاز الأمن الاتحادي في يناير (كانون الثاني) إن روسيا فتحت قضية جنائية ضد مواطن أمريكي للاشتباه في قيامه بالتجسس.