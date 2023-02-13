شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي: تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، اليوم الإثنين، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلًا ملهمًا لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية.



وأكد السيسي، أن الحرص المصري على المشاركة في القمة العالمية للحكومات من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته، يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين، والتي تمثل أساسًا هامًا للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مثمنًا دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما، وعمقها على كافة الأصعدة، لا سيما مع إمارة دبي، بما انعكس إيجابًا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.