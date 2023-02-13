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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نتشلت فرق إنقاذ من روسيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء، أمس الأحد، رجلًا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، والمعروف بزلزال كهرمان مرعش.

إنقاذ تركي أمضى 160 ساعة تحت الأنقاض.. ما القصة؟

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تليغرام" للتراسل، اليوم الإثنين، إن "أعمال الإنقاذ لإخراج الرجل من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من أربع ساعات".



وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الخامس من فبراير (شباط) إلى أكثر من 33 ألفًا، ويبدو أن العدد قابل للزيادة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد أسبوع على وقوع الكارثة الطبيعية.