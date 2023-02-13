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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع محمد بن راشد

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مثمنًا دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.



وقد شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كافة الأصعدة، لا سيما مع إمارة دبي، بما انعكس إيجابًا على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

كما أكد الرئيس المصري أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة، معربًا سيادته عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلًا ملهمًا لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مؤكدًا سيادته أن الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة سيادته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساسًا هامًا للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.