شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مشاركة الرئيس فى قمة الإمارات هامة لتبادل الخبرات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العالمية للحكومة بالإمارات تأتى فى إطار التحرك المصرى للإرتقاء بالأداء الحكومى والتركيز على استخدام التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن القمة تتضمن عددا من المنتديات لمناقشة استراتيجيات وخطط مستقبلية لتعزيز جهود الحكومات فيما يتعلق بالعمل والتعليم وتبادل الخبرات الحكومية والتخطيط للمستقبل.

وأضاف الجندى، أن الرئيس السيسى يشارك فى القمة على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين بالحكومة المصرية، لافتا إلى أن القمة تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، وتسلط الضوء على 6 محاور أساسية منها تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كافة الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبي بما ينعكس إيجاباً على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية ،كما أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة.

جدير بالذكر أن إمارة دبى شهدت اليوم انطلاق القمة العالمية للحكومات بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا ورؤساء نحو 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.