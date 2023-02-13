انت الان تتابع خبر "مساعدتك قيمة للغاية!".. ميسي يشارك في حملة جمع تبرعات منكوبي الزلزال (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة لطفلة تم إنقاذها من تحت الأنقاض، يحملها أحد الرجال.

وعلق ميسي على المنشور باللغتين الإسبانية والإنجليزية: "هذه أيام حزينة للغاية لآلاف الأطفال وعائلاتهم الذين تضرروا من الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "قلبي معهم، لذا تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في المنطقة منذ البداية لحماية الأطفال".

وختم ميسي بحث متابعيه على تقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وللمتضررين، قائلا: "مساعدتك قيمة للغاية!"، ووضع رابطا إلكترونيا لمن يريد المساعدة.



وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، حيث نال أكثر من 1.5 مليون إعجاب بعد ساعة من النشر.

وانضم ميسي للحملة التي يقودها التركي ميريح ديميرال، مدافع أتالانتا، والتي تهدف إلى جمع التبرعات للمتضررين من الزلزال.

وأرسل ميسي أحد قمصانه، الذي ارتداه من قبل، في إحدى المباريات مع سان جيرمان، إلى ديميرال، على أن يتم بيعه في المزاد.



وكتب ديميرال عبر تويتر: "التالي هو ليونيل ميسي، نحن نبيع بالمزاد قميص ليو الذي ارتداه ووقع عليه في المباراة، سيتم التبرع بالدخل لصالح المناطق المتضررة من الزلزال".

ولم يكشف ديميرال بعد عن المبلغ الذي تم به بيع قميص "ليو"، على الرغم من مرور يومين على طرحه للبيع.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية تركية أن ميسي تبرع من خلال منظمته الخيرية، لصالح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، بمبلغ 3,5 مليون يورو، حيث سيتم استخدامها في علاج المصابين، وإعادة إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير.

