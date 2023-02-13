شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تناقش توفير منح دراسية لأئمة المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توفير منح دراسية بجامعات العالم الكبرى لخطباء وأئمة المساجد.

كما تناقش اللجنة رد ممثلي وزارة التعاون الدولي ووزارة الأوقاف على طلب الإحاطة المعروض واتخاذ اللجنة ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

واقترح النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفر الدعاة وأئمة وزارة الأوقاف إلي الخارج للاطلاع على ثقافات الآخرين ثم يعودون ينقلون خبراتهم ليتحولوا مع الوقت إلى أئمة تنويريين على غرار تجربة الشيخ المجدد محمد عبده.

وقال "عصام": "فكرتي تتلخص إن الخطباء والأئمة يسافرون للخارج لتعلم ثقافة الآخر ثم يعود من أجل نقل خبراتهم" معتبرا ذلك نوعا من أنواع عملية تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني عملية تتم بالاحتكام بالآخرين والتعايش مع الأخر، مضيفا:" أدعو أن تتعاون وزارة التعاون مع وزارة الأوقاف للوصول إلى توفير منح مجانية للأئمة والدعاة ".

وتابع:" كل المطلوب هو توفير 135 منحة خلال 24 شهرا "مؤكدا أنه حال تنفيذ هذه الفكرة سوف نساعد على استنساخ فكرة الإمام المجدد محمد عبده الذي كان إماما تنويريا مجددا".

وأضاف: "المنح للدعاة سوف تنقل لهم نقل التقدم الإنساني من الخارج" مضيفا: "وعلي الأئمة التي سوف تسافر للخارج يدركون أن أمريكا وأوروبا ليس كلها إيجابيات بل هناك سلبيات وعليهم أيضا يدركون أننا لدينا مخزون حضاري" مؤكدا أن تبادل الثقافات هو نوع من عملية تجديد الخطاب الديني ".

وأشار علاء عصام في طلب إحاطته إلي أنه خطيب وأئمة مصر لم يحصلوا على دراسات عليا في الجامعات العالمية رغم أهمية ذلك الأمر حيث سيساهم ذلك في نشر قيم التنوير والحداثة في المجتمع المصري وسيطور من المنهج الفكري للدعاة ورجال الدين، كما أن وزارة الأوقاف حسب حديث وزير الأوقاف معي ستتكلف ملايين الجنيهات إذا قامت بتعليم دعاتها في الخارج، ولهذا أطالب بمناقشة توفير منح دراسية من مختلف الجامعات العالمية والحصول على منح من المنظمات الدولية لإتاحة الفرصة لدعاة مصر للدراسة في الخارج بالمجان.

وأكد أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ودول الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ومختلف الدولة الأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعات العالمية توفر منحا مجانية للدارسين المصريين ومن الممكن من خلال عملية تفاوضية توفير هذه المنح للدعاة والخطباء والأئمة المصريين بالمجان.