شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش اليوم طلب إحاطة بشأن توقف برنامج أطفال بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن توقف برنامج حماية الأطفال (أطفال بلا مأوى).

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن وجود أبن يتعدى عمره العشرين عاماً بشهادة ميلاد أخيه المتوفى في مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سياسة وزارة التضامن في دعم مؤسسة رعاية الأحداث بقويسنا.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن غلق برنامج أطفال بلا مأوى رغم عدم الانتهاء منه وتنفيذه بشكل كامل، وقد تم توجيه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن قانون صندوق الوقف الخيرى تضمن عددا من الأهداف أبرزها المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وفيما يلى نستعرض هذه الأهداف بالتفصيل ووفقا للقانون

- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

- المساهمة في تطوير العشوائيات .

- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين .

- المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

جدير بالذكر ان القانون نص على" ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق ".