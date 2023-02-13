انت الان تتابع خبر تركيا.. انقاذ شخصين بعد مرور 7 أيام من "كارثة الزلزال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سيبال كايا (40 عاماً) خرجت على قيد الحياة بعد انتشالها من فرق الإنقاذ بعد 170 ساعة على الزلزال، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

جاء ذلك بحسب ما أكدته وكالة الأناضول التركية، بأن المواطنة التركية كايا خرجت من بين أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق دمره الزلزال في قضاء "إصلاحية" بالولاية، وجرى نقلها إلى المستشفى.



انتشال شخص آخركذلك أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الإثنين 13 شباط 2023، أن فرق إنقاذ من روسيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء انتشلت رجلاً على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا.

لم تنشر الوزارة الروسية معلومات بعد عن الشخص الذي تمكنت من فرق الإنقاذ من انتشاله وتحديد مكان ذلك في تركيا، ولكنها أوضحت أن "أعمال الإنقاذ لإخراج الرجل من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من أربع ساعات".

يشار إلى أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فجر 6 فبراير/شباط 2023، ارتفع إلى أكثر من 33 ألفاً، ويبدو أنه قابل للزيادة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وضرب الزلزال تركيا وسوريا بقوة بلغت 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6، درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.