انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتراجع.. برنت لأقل من 86 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت الأسعار يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس آذار بواقع 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة من الإنتاج ردا على القيود الغربية على صادراتها والتي فرضت بسبب حربها على أوكرانيا.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8% إلى 85.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0153 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.2% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.04 دولار للبرميل بانخفاض 68 سنتا أو 0.9 بالمئة بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة.

وقال المحلل لدى آي إن جي، وارن باترسون، في مذكرة إن "الضعف الذي نشهده في الأسعار في التعاملات الصباحية المبكرة اليوم يعكس على الأرجح اقتراب السوق من إدراك أن هذه التخفيضات قد تم تسعيرها بالفعل إلى حد كبير".

وارتفع الخامان بأكثر من 8% الأسبوع الماضي مدعومين بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العام وثاني أكبر مستهلك للنفط، بعد إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد في ديسمبر كانون الأول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو 2 بالمئة من الطلب العالمي.

وقال مسؤولون في أوبك لرويترز إن أسعار النفط قد تستأنف صعودها إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام بفعل تعافي الطلب الصيني وزيادة محدودة للمعروض نتيجة قلة الاستثمارات.