انت الان تتابع خبر أمريكا توجه طلباً للأمم المتحدة بشأن المساعدات الدولية لسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكنت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من إرسال مساعدات إلى ملايين الأشخاص في الجزء الشمالي الغربي من سوريا عبر تركيا وذلك بموجب تفويض من مجلس الأمن لكنه يقتصر حاليا على استخدام معبر حدودي واحد فقط.

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في بيان لرويترز: "في الوقت الحالي كل ساعة لها أهميتها. الناس في المناطق المتضررة يعتمدون علينا".



وأضافت: "لا يمكننا أن نخذلهم.. علينا أن نصوت على الفور على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لتوصيل المساعدات الإنسانية.. حان الوقت للتحرك بإلحاح وهدف".

ويوم السبت، قال مارتن جريفيث منسق الأمم المتحدة للإغاثة والموجود في تركيا ومن المقرر أن يزور سوريا لشبكة سكاي نيوز إنه سيطلب من مجلس الأمن السماح بوصول المساعدات عبر معبرين حدوديين آخرين قائلا إن هناك "حالة إنسانية واضحة للغاية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين.

