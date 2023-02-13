انت الان تتابع خبر "آفة خطرة".. المباشرة بتنفيذ آلية "حصر السلاح" بيد الدولة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية سنباشر، قريباً بالمرحلة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض ، بهدف الحد من خطورة حيازة الأسلحة بدون علم الأجهزة الأمنية"، معتبرة إياها "آفة خطرة لا تقل عن خطورة المخدرات والإرهاب".وأضافت: "على المواطنين تسجيل أسلحتهم الخفيفة بالموعد الذي سنبلغكم في تحديده". مبينة أنه "في حال ضبط أي سلاح غير مسجل في مراكز الشرطة خلال المداهمات التي ستنفذها الأجهزة الأمنية، يتحمل حائزها المسؤولية القانونية ويكون محل اشتباه في حال حدوث أي خرق أمني ضمن قواطع المسؤولية".