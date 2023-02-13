شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تشارك في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13-15 فبراير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة بلاده ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.

السيسي يشارك في القمة العالمية للحكومات في دبي

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري في استراحة قصيرة - في قصر الشاطئ - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

ومصر هي ضيف شرف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي خلال الفترة من 13-15 فبراير/شباط الجاري.

وخلال فعاليات القمة العالمية للحكومات سيجري الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حوارًا يستعرض خلاله أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

ومشاركة مصر هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، تأكيدًا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الممتدة لأكثر من 50 عامًا، حيث يضم الوفد المصري وزراء وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في العديد من جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات.

وتميز الحضور المصري في الدورات الماضية من القمة العالمية للحكومات بمشاركة رفيعة المستوى، تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل إضافة نوعية وإثراءً للمحاور والنقاشات.

وشهدت المشاركات المصرية في الدورات الماضية من القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، والجوانب الاقتصادية والتعليمية والرياضية.

ومن أبرزها الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي، أطلقت حكومة مصر، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، الذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.