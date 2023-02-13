شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس فى ضيافة دفاع النواب غدا لمناشة آفاق التنمية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجان مجلس النواب غدا الاثنين مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، حيث تستضيف لجنة الدفاع والأمن القومي غدا الأثنين اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لاستعراض أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

فيما تضع لجنة الشؤون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي، علي جدولها، متابعة جهود وزارة الاوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الاسلامية في دول القارة الأفريقية، ونشر الوعي الديني لمحارية التيارات الصناء المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية"

ووضعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوي، علي أجندتها عدد من طلبات الاحاطة عن سوء خدمات الإنترنت وعدم توصيل الخطوط الأرضية، ومنها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسى، بشأن سوء خدمة الإنترنت في مصر وبطء الخدمة وتأثير ذلك على رقمنه الدولة، وعلى وجه الخصوص شوارع عبدالعظيم الوزير والسيالة والعنانية والجواهرة والخياط بمحافظة دمياط، والنائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام خدمة التليفونات الأرضية لعدة أحياء بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كما تناقش اللجنة، ​ طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن عدم توصيل الخطوط الأرضية للمناطق المحرومة بقرى مركز أسيوط، و طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة نشوي رائف، بشأن تركيب كابينة فايبر بالسنطة البيضاء بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، عدم كفاية خطوط التليفون الأرضي بعزبة مساعد التابعة لقرية النواوه بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن احتياج مركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط لتوصيل شبكات وتغذية للشبكات وبوكسات للتليفونات الأرضية، و طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن ما ورد برد الوزارة على طلب توصيل خط تليفون أرضي لمدرسة آل كنعر الابتدائية بساحل طهطا بمحافظة سوهاج.

كما تواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن عدم وجود خدمة الاتصالات الأرضية بعزبة رضوان بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، فضلا عن مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة، بشأن مكاتب الحركة (الكبائن- المنافذ) التابعة لشركة المصرية للاتصالات وعدم استغلالها بالشكل الصحيح.