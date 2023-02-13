قمر التربيع الأخير لشهر رجب يظهر في سماء الوطن العربي

ياسر رشاد - القاهرة - يظهر في سماء الوطن العربي، بعد منتصف الليل قمر التربيع الأخير لشهر رجب، ويكون من أجمل المناظر في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس اليوم الاثنين، ويبدو مرئياً في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

التربيع الأخير للقمر، ظاهرة فلكية يظهر فيها نصف القمر، ويكون نصفه الأخر مظلم، ويكون وقت مثالي لرصد تضاريس سطح القمر، من خلال المنظار أو تلسكوب صغير.

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الجبال والفوهات على سطح القمر، تكون واضحة جداً خاصة على

طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، على القمر، بسبب تداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

وتتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس، خلال الأيام المقبلة، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس، استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شعبان.