الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين

ياسر رشاد - القاهرة - تحرص الحكومة على بذل جهودها للتسهيل على المواطنين بهدف استخراج جواز سفر "باسبور"، فوري في اليوم نفسه، مما يقوم بدوره فى إنهاء الإجراءات كافة بشكل فورى.

ويسرت الحكومة استخراج الأوراق الحكومية من خلال تسهيل الإجراءات للمواطن المصري، حيث أطلقت منصة مصر الرقمية التي تحوي كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، مثل: تجديد بطاقة الرقم القومي، وتجديد رخصة المركبة، وغيرها من الخدمات.

اقرأ أيضًا: تسهيلات جدديدة من الجوازات والهجرة للمواطنين

موقع وزارة الداخلية أون لاين:

لابد للراغبين في استخراج جواز سفر مصري، الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية أون لاين، والدخول على خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للتعرف إلى الأوراق المطلوبة، بحسب كل حالة، وإتاحة التقديم أون لاين من عدمه.

استخرج جواز سفر إلكتروني من بيتك:



- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

- ادخل على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة "الهجرة والجنسية"

- سيتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- إنشاء حساب جديد، أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

- البدء في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- تقديم الأوراق المطلوبة.

- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- ثم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناءً على نوع الطلب المقدم.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة:



- شراء نموذج 29 مميكن.

- ملء البيانات المطلوبة كافة.

- تقديم المستندات المطلوبة، كما هو موضح أدناه.

- دفع تكلفة الخدمة، متضمنة رسومًا إضافية مقابل خدمة المستعجل/ الفوري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر:



- إحضار بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

- لابد من تقديم شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

- بشأن الطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- بصدد الذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- أما للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في

جواز السفر.

- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل:

تحديد مدة 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل، وفي اليوم نفسه في حالة الطلب الفوري، أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يومًا كحد أقصى لاستلام الجواز.

رسوم استخراج جواز سفر مستعجل:



- 550 جنيهًا مصريًا هي تكلفة استخراج جواز السفر المستعجل.

- 1000 جنيه مصري هي تكلفة استخراج جواز السفر الفوري.

- إضافة 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري، سواء في حالة المستعجل أو الفوري.

- اضافة 400 جنيه مصري إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسيًا عاليًا.

أماكن استخراج جواز السفر:

استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية، كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

رسوم استخراج جواز السفر للمرة الأولى:



- 450 جنيهًا مصريًا هي التكلفة الإجمالية لاستخراج جواز السفر العادي.

- يضاف 300 جنيه مصري مقابل التأمين الإجباري.

- يضاف 400 جنيه مصري لمن لا يحمل مؤهلاً دراسيًا عاليًا.

مدة صلاحية جواز السفر:

مدة صلاحية جواز السفر هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.



