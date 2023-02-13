شكرا لقرائتكم خبر عن عدم استخراج تراخيص بناء للمدارس الخاصة على مائدة "تعليم النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعين اليوم الإثنين، الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم استخراج تراخيص بناء للمدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية رغم ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية.

كما يناقش الاجتماع الثانى طلب إحاطة مقدم من النائبة سحر عيد، بشأن سرعة إدراج إنشاء المدرسة الرياضية في منطقة جراولة بمحافظة مطروح في خطة الموازنة.

كذلك يناقش الاجتماع ثلاثة طلبات إحاطة مقدمة من النائب عبدالفتاح الشحات، بشأن:

1. عدم توفير التمويل المالي اللازم لإنشاء مبنى مدرسة أبو تشت الثانوية التجارية المشتركة وإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

2. تكليف لجنة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية للمعاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بناء ملحق لمدرسة الشيخ على الابتدائية للتعليم الأساسي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

3. إنهاء عملية الإحلال والتجديد لمدرسة الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بالعسيرات بمركز فرشوط بمحافظة قنا.