الصحة العالمية تدعو لجمع 43 مليون دولار لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن المنظمة أطلقت نداء لجمع 43 مليون دولار لمواجهة تداعيات الزلزال في تركيا وسوريا، وفق روسيا اليوم.

ونقل حساب المنظمة على تويتر عن جيبريسوس قوله إن منظمة الصحة وزعت 110 أطنان من الإمدادات الطبية على المناطق المتضررة من الزلزال في جميع أنحاء سوريا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي من سوريا أن المنظمة تعمل مع الشركاء لتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمتضررين من الزلزال، مشيرا إلى أنها تعمل أيضا في جميع المناطق المنكوبة بما في ذلك شمال غرب البلاد.

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