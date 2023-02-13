أمريكا تسقط جسمًا طائرًا فوق بحيرة هورون

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عضوان في الكونجرس أن الجيش الأمريكي أسقط جسما طائرا آخر فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع، وفق روسيا اليوم.

وغردت النائبة عن ميشيجان التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين "أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم"، كما قال النائب عن ميشيجان أيضا جاك بيرغمان إن الجيش الأمريكي "عطّل" جسما فوق البحيرة.

لم يصدر على الفور تأكيد من وزارة الدفاع (البنتاجون)، لكن سلوتكين قالت إنها تلقت مكالمة من الوزارة بشأن هذا الجسم الجديد.

وأضافت عبر تويتر "سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا".

يأتي ذلك في وقت تعمل الولايات المتحدة وكندا على استرداد حطام ثلاثة أجسام غامضة أُسقطت فوق أراضيها، وفي ظلّ توتر متزايد أدى إلى

عمليات إغلاق قصيرة للمجال الجوي في الأيام الأخيرة.

وسط حالة التأهب القصوى، أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن قرب الحدود مع كندا، قبل أن تعيد فتحه.

كما أغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأمريكية السبت موقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.

تعتقد الولايات المتحدة أن أول جسم تم اكتشافه رسميًا كان منطادا يشغّله الجيش الصيني، وتؤكد أنه جزء من أسطول أرسلته بكين فوق أكثر من 40 دولة في القارات الخمس لأغراض التجسس.