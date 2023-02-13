انتشال ثمانينية من بين الأنقاض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذ فريق من عمال الإنقاذ الألمان والأتراك امرأة تبلغ من العمر 88 عاما من تحت الأنقاض في بلدة كيري خان التركية التي دمرها الزلزال.

وذكرت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، كاتارينا جاريشت، أن المرأة كانت ضعيفة ولكنها كانت تستجيب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في العظام.

وقالت جاريشت «إن عمال الدفاع المدني الأتراك والجيش استدعوا فريق الإنقاذ الألماني إلى الموقع، وتحدث عمال الإنقاذ الألمان للسيدة العالقة تحت الأنقاض من خلال مترجم وتمكنوا من انتشالها».