أصالة تتبرع بحفلها في دبي للمتضررين

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وقال مسؤولو شركة «مومنتس إيفنتس» المنظمة لحفل أصالة في دبي، «إن المطربة تبرعت بأجرها في الحفل للمتضررين من الزلزال».وقالت أصالة «حزينة جدا لما تعرض له أهلي، لكن الحياة يجب أن تستمر وأهم شيء نصدق نوايا بعض».
وأضافت «كل إنسان يقوم بواجبه الإنساني من أجل ضحايا الزلزال، وكان الأنسب أن يقام الحفل ويتم التبرع بالأجر، خاصة وأن قرار إقامة الحفل لست الوحيدة المسؤولة عنه».
وأهدت أصالة أغنيتها «اشتقتلك» لسوريا، وتمنت أن يعود الفرح إلى بلادها.
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