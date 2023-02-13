زلزال بقوة 4.3 يضرب المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر أمس، إقليم الحسيمة شمال المملكة المغربية. وأعلن المعهد المغربي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و59 دقيقة بالتوقيت المغربي، على عمق 18 كلم. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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