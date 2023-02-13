شكرا لقرائتكم خبر 3 رؤساء عرب يطالبون إسرائيل برفع أيديها عن القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب 3 رؤساء وزعماء عرب إسرائيل برفع أيديها عن القدس المحتلة، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «القدس»، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، موقف بلاده الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.

وحذر «من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع، يؤثر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن «الفترة الحالية تستدعي تكثيف الجهود، لدعم صمود الأشقاء في الأراضي الفلسطينية»، مشددا على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات القضايا العربية.

وقال: «نطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوقهم العادلة والمشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيتم الطلب بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال « إنه أمام التعنت الإسرائيلي، وممارساته التي تخطت كل الخطوط الحمراء، سنتوجه في الأيام القليلة القادمة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي».