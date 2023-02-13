التوصل لصيغة نهائية لاتفاق السودان

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وأوضح في بيان أمس أن سلسلة من الاجتماعات عقدت طوال الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والأطراف غير الموقعة عليه، لتحقيق مصلحة البلاد، ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، والاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس السيادة السوداني الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسيجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.وأوضح في بيان أمس أن سلسلة من الاجتماعات عقدت طوال الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والأطراف غير الموقعة عليه، لتحقيق مصلحة البلاد، ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، والاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي.

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