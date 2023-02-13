إجلاء 51 عراقيا من تركيا

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وذكر بيان أن «سفارة جمهورية العراق في أنقرة سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا عراقيا نزحوا من المناطق المنكوبة».وكشف الوفد الذي أرسلته السفارة إلى مدينة أضنة، حيث يتجمع العراقيون الذين أصاب الزلزال مناطق سكناهم، أن السفارة ستصدر لهم جوازات مرور، وستهيئ لهم رحلة جوية لنقلهم إلى العراق.
وارتفع عدد الموتى بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، إلى ما يزيد على 30 ألف شخص.
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