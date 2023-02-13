ريانة برناوي.. أول رائدة سعودية تصل لمحطة الفضاء الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السعودية إرسال أول رائدة فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتلتحق بطاقم مهمة AX-2 الفضائية، وفق روسيا اليوم.

أهرامات مصر تتصدر صور وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

وريانة برناوي إحدى رواد الفضاء السعوديين الذين أعلنت المملكة عن مشاركتهم في رحلة محطة الفضاء الدولية، تبلغ من العمر 33 عاما تعمل أخصائية أبحاث ومختبرات.

وحصلت برناوي على البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، كما حصلت على

ماجيستير علوم طبية حيوية من جامعة الملك فيصل، ولديها خبرة لمدة 9 سنوات في مجال الخلايا الجذعية السرطانية.

وتعد برناوي من الشابات والنساء اللاتي قُمن بالتعليم في مجال الفضاء والتكنولوجيا وتعتبر أول سعودية يتم تعيينها كرائدة فضاء ومشاركتها في طاقم مهمة "AX-2" الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات.