مقاتلة أمريكية تسقط جسما مجهولا حلق فوق كندا

ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت «جسما مجهولا» كان يحلق عاليا فوق يوكون، بعد يوم واحد من اتخاذ الولايات المتحدة إجراء مماثل بشأن ألاسكا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية، وهي منظمة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا توفر دفاعًا مشتركًا للمجال الجوي فوق الدولتين، اكتشفت الجسم المحلق على ارتفاع عالٍ فوق ألاسكا وعبر إلى المجال الجوي الكندي.

ثلاثة أجسام

وقامت طائرات F-22 المقاتلة بإخراج ثلاثة أجسام في المجال الجوي فوق الولايات المتحدة وكندا على مدار سبعة أيام، وهو تطور مذهل يثير تساؤلات حول ما الذي يحوم فوقها بالضبط ومن أرسلها.

ويُعتقد أن واحدًا على الأقل من الأشياء التي تم إسقاطها هو بالون تجسس من الصين، لكن لم يتم التعرف على الجسمين الآخرين علنًا بعد.

وبينما وصف ترودو الجسم بأنه «غير معروف»، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في مؤتمر إنه يبدو «جسمًا أسطوانيًا صغيرًا، أصغر من الشيء الذي سقط قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية». وقال المتحدث باسم NORAD، الرائد أوليفييه غالانت، إن الجيش حدد ما هو لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

ورفضت أناند التكهن بما إذا كان الجسم الذي تم إسقاطه فوق كندا جاء من الصين.

مشاركة القوات

وتحدث ترودو مع الرئيس جو بايدن، الذي أمر أيضًا بإسقاط الشيء. و تم تدافع الطائرات الكندية والأمريكية التي تعمل كجزء من NORAD ولكن طائرة أمريكية هي التي أسقطت الجسم.

وذكرت أناند في أوتاوا إن الجسم الذي كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم قد تم إسقاطه شرق الولايات المتحدة، على بعد حوالي 100 ميل من الحدود الكندية الأمريكية في وسط يوكون.

وكانت عملية استعادته جارية بمشاركة القوات المسلحة الكندية وشرطة الخيالة الكندية الملكية.

وبعد ساعات، في الولايات المتحدة، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها أغلقت بعض الأجواء في مونتانا لدعم أنشطة وزارة الدفاع.

وقالت نوراد في وقت لاحق إن الإغلاق، الذي استمر أكثر من ساعة بقليل، جاء بعد أن رصدت «شذوذًا في الرادار» وأرسلت طائرات مقاتلة للتحقيق. وإن الطائرة لم تحدد أي شيء يرتبط بضربات الرادار.

المجال الجوي

وذكرت أناند على حد علمها أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها نوراد جسما في المجال الجوي الكندي.

وقالت: «لا ينبغي التقليل من أهمية هذه اللحظة». «اكتشفنا هذا الكائن معًا وهزمناه معًا».

وعندما سُئلت عن سبب قيام طائرة أمريكية، وليس طائرة كندية، بإسقاط الجسم.

ولم تستخدم أناند كلمة «بالون» لوصف الشيء. دراسة الحطام

وقال ترودو إن القوات الكندية ستستعيد الحطام للدراسة.

ويوكون هي الأراضي الكندية الواقعة في أقصى الغرب وهي من بين أقل المناطق كثافة سكانية في كندا.

وبعد إغلاق المجال الجوي فوق ولاية مونتانا، قال العديد من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم سنات مونتانا ستيف داينز وجون تيستر، إنهم على اتصال بمسؤولي الدفاع.

وغرد داينز بأنه «سيواصل المطالبة بإجابات على هذه الغزوات للمجال الجوي الأمريكي».

وقبل يوم واحد تقريبًا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن شيئًا بحجم سيارة صغيرة تم إطلاقه من السماء فوق ألاسكا النائية. لم يتمكن المسؤولون من تحديد ما إذا كان يحتوي على أي معدات مراقبة، أو من أين أتى أو الغرض من استخدامه.

وقال كيربي إنه تم إسقاطه لأنه كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم (13 ألف متر) ويشكل «تهديدًا معقولاً» لسلامة الرحلات الجوية المدنية، وليس بسبب أي علم بأنه كان يعمل في المراقبة.

تطورات أخرى:

قالت القيادة الشمالية في بيان إنه لا توجد تفاصيل جديدة بشأن ماهية الجسم. وذكرت أن قيادة ألاسكا والحرس الوطني في ألاسكا إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة إنفاذ القانون المحلية، يجرون عمليات البحث.

وبين البيان «الظروف الجوية في القطب الشمالي، بما في ذلك الرياح الباردة والثلج وضوء النهار المحدود، وهي عامل في هذه العملية، وسوف يقوم الأفراد بتعديل عمليات التعافي للحفاظ على السلامة».