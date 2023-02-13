شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر، برصيد18 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، داروين نونيز.

تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول

ومن المتوقع أن يكون تشكيل إيفرتون لمواجهة ليفربول، كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، كودي، تاركوفسكي، ميكولينكو.

خط الوسط: ماكنيل، ديكوري، جايا، أونانا، إيوبي.

خط الهجوم: نبيل موباي.