شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر، برصيد18 نقطة.

موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكةالمكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون، عبر قنوات "بي أن سبورتس".