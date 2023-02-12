شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات إصابة هالاند وموقفه من مواجهة آرسنال القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى النجم النرويجي ايرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد أستون فيلا في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

الكشف حجم إصابة هالاند

وكشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حجم إصابة ايرلينج هالاند، وموقفه من المشاركة ضد آرسنال في المباراة القادمة بالدوري الانجليزي.

ولم يتمكن هالاند من استكمال المباراة، حيث قرر جوارديولا استبداله بين شوطي اللقاء، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ.

وتأتي إصابة هالاند قبل مواجهة آرسنال، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "هالاند تعرّض لضربة، لم يكن مرتاحًا، لم نكن نريد المخاطرة خاصة وأن النتيجة كانت 3-0".

وأضاف: "سنرى ونقيّم حالته في الأيام المقبلة، إذا لم يكن جاهزًا، سندفع بلاعب آخر، أتمنى أن يكون جاهزًا ولكننا سنرى".

وواصل: "لو كانت النتيجة قربية بيننا وبين الخصم، فربما لم أكن استبدل هالاند، لا أعتقد أنه مُصاب، ولكننا سنرى غدًا، آمل أن يكون متواجدًا يوم الأربعاء".

واختتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "إذا كانت هناك أي مخاطرة، أو لم يكن هالاند جاهزًا، فلن يلعب".