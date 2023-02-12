شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة أمام آرسنال عقب إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالكشف موقف إيرلينج هالاند لاعب الفريق من المشاركة أمام آرسنال.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض إيرلينج هالاند للإصابة في الفخذ، خلال مشاركته أمام أستون فيلا، ولم يقدر على استكمال اللقاء.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ جوارديولا: هالاند تعرّض لضربة، لم يكن مرتاحًا، لم نكن نريد المخاطرة خاصة وأنا لنتيجة كانت 3-0.

وتابع: سنرى ونقيّم حالته في الأيام المقبلة، إذا لم يكن جاهزًا، سندفع بلاعب آخر، أتمنى أن يكون جاهزًا ولكننا سنرى.

واستكمل: لو كانت النتيجة قربية بيننا وبين الخصم، فربما لم أكن استبدل هالاند، لا أعتقد أنه مُصاب، ولكننا سنرى غدًا، آمل أن يكون متواجدًا يوم الأربعاء.

وأتم: إذا كانت هناك أي مخاطرة، أو لم يكن هالاند جاهزًا، فلن يلعب.