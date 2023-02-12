شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جوارديولا عقب فوز مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره أستون فيلا، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

ونجح مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ جوارديولا: لعبنا مباراة جيدة حقًا، كانت أفضل اللحظات لدينا في الشوط الثاني، لعبنابشكل أفضل مقارنة بالشوط الأول، كان لدينا شعور بأننا سنسجل المزيد، الأمر كان مفتوحًا بعدما استقبلنا هدفًا ولكننا قدمنا مباراة جيدةجدًا.

وتابع: لقد ضغطنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، وسيطرتنا على الكرة كانت أفضل، ولكن للأسف استقبلنا هدفًا، نحن نلعب بشكل جيدعلى صعيد الاستحواذ ولكن يجب أن يكون بنائنا للهجمات أسرع قليلًا.

وأضاف: مسدد ركلة الجزاء؟ لا أعلم، أنا بحاجة إلى التحدث مع اللاعبين، في العادة هالاند هو المنفذ الأول ورياض محرز الثاني، رودريكان مشاركًا في الحديث الدائر قبل تنفيذ محرز لركلة الجزاء، لذلك سنرى ما سيقولونه غدًا.

وتحدث عن مواجهة آرسنال: لدى آرسنال مباراة مؤجلة، سنرى بعد كل المباريات عندما ينتهي الدوري الإنجليزي، ولكننا سنذهب إلى لندن لمحاولة تحقيق الفوز.

وأتم: عندما يحقق فريق 50 نقطة في الدور الأول، فهذا لأنهم جيدون للغاية، لقد قللنا الفجوة بيننا اليوم لأن أدائنا كان جيدًا حقًا.