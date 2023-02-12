شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يحاكي إسرائيل ويفجر 3 منازل يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تتواصل الجهود الأممية والدولية نحو مسارات السلام، وتمديد الهدنة الأممية في اليمن، ووقف إطلاق نار شامل بين أطراف الصراع في اليمن، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على تفجير 3 منازل بمنطقة صرواح غرب مأرب.

ووصف مراقبون هذه العمليات بالإرهابية والمنافية للمواثيق الدولية والمحلية، وأكدوا أنها محاكة لما يفعله العدوان الإسرائيلي في فلسطين.

وعلق الكاتب والصحفي أحمد الصباحي على تفجير ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في تدوينة له «هذا هو السلام الذي ينتظره اليمنيون من الحوثي»، وأقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تفجير 4 منازل لمواطنين في محافظة مأرب، ضمن مسلسل جرائمها المستمرة بحق اليمنيين في المناطق التي تحتلها.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على تفجير 4 منازل في قرية الزور بمديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.

وأشار أن المنازل تعود ملكيتها للمواطنين أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثقت المنازل التي دمرتها ميليشيات الحوثي بشكل كلي في 14 محافظة إلى 1827، منها 347 منزلا تم تفجيرها من مسلحي الحوثي عبر استخدام مادة الديناميت، و902 منزل آخر استهدفته ميليشيات الحوثي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات والمدفعية، حتى سوتها بالأرض، كما حدث في محافظات تعز، مأرب، الضالع، الجوف، حجة، البيضاء. كما وثق الفريق للشبكة اليمنية للحقوق والحريات تدمير نحو 27541 منشأة مدنية خلال 3 أعوام من الحرب.

من جهة أخرى، أيدت محكمة تخضع لجماعة الحوثي أمس حكما ابتدائيا صدر ضد الفنانة انتصار الحمادي، التي تحاكم بتهم ملفقة، وفق تقارير حقوقية، وصدر الحكم، بحبس الحمادي 5 سنوات.

وقالت مصادر حضرت جلسة المحاكمة إن القاضي هدد الحمادي بمضاعفة سنوات الحبس، عندما قالت له: «شكرا يا قاضي». وسرد الناشط أحمد النبهاني تفاصيل الجلسة في منشور له على فيس بوك وقال إن قاضي الاستئناف يؤيد الحكم الابتدائي ضد الفنانة انتصار الحمادي.

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