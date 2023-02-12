شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: يجب الاهتمام بقطاع التعدين فى مصر وتقوية دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن ملف الصناعة يعاني عددًا من الأزمات، التي تتطلب حلولًا من خلال قانون الاستثمار، وقوانين واضحة ومحدد آليات التعامل والعمل علي فكرة الشباك الواحد.

وشدد خلال كلمته، بالجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، على ضرورة الاهتمام بقطاع التعدين في مصر وتقويه دوره، لافتًا إلى أنه تقدم بمقترح تعديل القانون، تحويل هيئة الثروة المعدنية في مصر من هيئة خدمية إلى اقتصادية، لما أمر مهم وحيوي لتطوير المنظومة.

وتأتي الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، وتتضمن عدة محاور منها مفهوم توطين الصناعات، ودور توطين الصناعات في الأزمة الاقتصادية الحالية، وآفاق تطوير الصناعة في مصر.