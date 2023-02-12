إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان لسبب غريب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو" في وقت سابق، إسقاط جسم طائر مجهول كان يحلق فوق شمال كندا، وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم التعامل مع الهدف بواسطة طائرات كندية وأمريكية، مشيرًا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

وعلى هذا السياق أغلقت هيئة الطيران المدني الأميركية، يوم الأحد، المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان في شمال الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

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وقالت الهيئة إن الهدف من الإغلاق هو دعم عمليات وزارة الدفاع، وسوف يستغرق الأمر وقت حتي إعادة فتح المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان .

وتتابعت خطوات إغلاق الخطوط الجوية بناء على إسقاط الجسم المجهول، وجاءت الأحداث السابقة

لثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في غضون أسبوع.

وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية، السبت، مؤقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر في تلك الولاية، وفق ما أفاد الجيش.

وتوترت العلاقات الامريكية الصينية، حين رصد أمريكا المنطاد الصيني، مما أدى إلى إلغاء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين، وحلّق المنطاد لأيام فوق أميركا الشمالية.