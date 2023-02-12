ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 35 ألفا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 35 ألف ضحية.

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ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، لافتة إلى أنه ومن المتوقع ارتفاع تلك الأعداد في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.



يشار إلى أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا ، وأتبعه

عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

وفي سياق متصل ضرب زلزال جديد اليوم الأحد إقليم بابوا الكائن في أقصى شرق إندونيسيا وتحيط به العديد من الجزر والنصف الغربي من جزيرة نيو غينيا.

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